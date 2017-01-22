Beşiktaş’ın elleri bomboş kaldı

Ara transsferin bitmesine sayılı günler kala forvet takviyesi için dört koldan arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bir türlü mutlu sona ulaşamıyor.

Devre arasında kanat oyuncusu Ryan Babel ve genç stoper Matej Mitrovic'i kadrosuna katan Beşiktaş, golcü takviyesi için de arayışta ama umutlar giderek azalıyor. Samuel Eto'o girişiminden eli boş dönen siyah-beyazlılar, B planı olarak birçok ismi gündemine alsa da özellikle UEFA finansal fair-play kısıtlaması elini kolunu bağladığı için yüksek maliyet duvarını aşamıyor. Temas kurulan golcülerin terör endişesi de cabası…

Porto Aboubakar`ı geri istiyor Sezon sonuna kadar kiralanan Vincent Aboubakar'ın kulübü Porto, oyuncusunu geri istiyor. Kara Kartal'ın tavrı ise olumsuz. İlgili Haberi Oku

İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Aboubakar'ın Afrika Kupası'na gitmesiyle ikinci yarıya gol umudu olarak sadece Cenk Tosun ile başlayan Beşiktaş'ın yönetim kanadından 31 Ocak'ta bitecek ara dönemin son günlerine doğru “Forvet almamız şart değil” şeklinde açıklamalar gelmeye başladı. Bu gidişle Şenol Güneş'in ısrarla istediği santrfor transferinin sezon sonuna kadar askıya alınması sürpriz olmayacak.

Beşiktaş`ın yeni kulüp binası açıldı Beşiktaş'ın Vodadone Arena Stadı'nın içinde yapılan yeni kulüp binası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ’IN LİSTESİNDE SON DURUM

Jackson Martinez: Avrupa'ya dönmek istiyor. Çin'den sakatlık raporları istendi. Ancak Kolombiyalı forvetin, Guangzhou Evergrande kulübündeki 12.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti, kiralama formülünü çok zora sokuyor.

Fernando Torres: Atletico Madrid, gözden çıkarıp bonservis bedelsiz göndermeye önce ‘tamam' dedi ama yeni bir golcü bulamadığı için sonra çark etti. İspanyol yıldız da terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmeye soğuk bakıyor.

Eder: Lille kulübü, kiralamak istemediği Portekizli yıldızdan 6 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Bu yüksek rakam nedeniyle Beşiktaş, pazarlığa devam etse de Eder'den umudunu kesmek üzere.

Pylyp Budkivsky: Son alternatif olarak görülüyor. Anzhi'de kiralık oynayan 24 yaşındaki Ukraynalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donestk'ten yana sorun yok. Ancak siyah-beyazlılar için ‘aranan kan' olup olamayacağı büyük soru işareti