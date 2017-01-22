Beşiktaş’ın yıldızları imzayı atıyor

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma’nın kendisine sunulan 2+1 yıllık kontrata olumlu yanıt verdiği belirtilirken, Oğuzhan’ın 2018’de bitecek mukavelesi 2022’ye kadar uzatılacak.

Beşiktaş yönetimi, stoper ve forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürürken iç transferi de unutmuyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve özellikle Çin kulüplerinden cazip teklifler aldığı bilinen Ricardo Querasma ile masaya oturan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki oyuncudan olumlu yanıt aldı. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Quaresma'nın Beşiktaş'ta kontrat uzatacağını yazdı.

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ÖZEL MADDELER EKLENECEK

Gazete, “Quaresma 2020'ye kadar Beşiktaş'ta. Kazandığı ücretin altında para almayacak” ifadelerini kullandı. Q7 ile önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Yönetim, Avrupa devlerinin yakından izlediği Oğuzhan ile de nikâh tazeleyecek. 2018'de sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını 2022'ye kadar uzatmak isteyen yönetimin, sözleşmeye hatırı sayılır bir bonservis maddesi eklemesi bekleniyor.