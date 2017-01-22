Cüneyt Çakmaz Riekerink sakar

Bu ülkede hakemlik yapmak Avrupa'nın diğer liglerine oranla kesinlikle çok daha zor. Başkanların, yöneticilerin,medyanın baskısı acımasızca. Futbolcuların çoğunluğu kazanmak adına her şeyimübah gören sahtekârlıklar içinde. Daha birçok nedenden ötürü hakemleri savunmasız bulur, savunmaya çalışırım. Ammaaaaa! Bu ülkenin en iyi hakemi olduğu iddia edilen adam, -bu arada adamlığı da tartışılır- yıllardır gösterdiği saha içi duruş ve davranışları nedeniyle bunu ileri sürüyorum. Uluslararası maçlarda hesapta ülkemizin gururu olan bir hakem skandal yorumları ile bir maçı içinden çıkılmaz hale getiriyorsa, ben bile hakem yazarım ne yazık ki! Galatasaray'ın Yasin'le attığı golü tribünde izlerken doğru yorumlamak çok güç. Defalarca görüntü tekrarında bile net karar vermek zor. Bende de şüpheyle de olsa göğsüyle kontrol ettiği görüşü ağır bastı. Ancak Cüneyt Çakır bu pozisyonda kararını Yasin'e sorarak veriyorsa, karar daha da tartışmalı hale geliyor. Çünkü ben Yasin'e güvenmem açıkçası. Duruşu, tavrı bana güven vermiyor. Tartışmalı golü Yasin'e sorarak, daha da tartışmalı hale getiren Cüneyt Çakır ardından Karabük'e resmen penaltı uydurup, aklınca hatayı telafi etmiş oldu. Hakem saçmalar da teknik direktör saçmalamaz mı? Cezalı olan Sneijder'ın yerine yapacağın tek iş var: Podolski'yi sahaya sürmek. Forvette de Eren Derdiyok ile başlamak. Ancak Riekerink, Josue tercihi ile takımını budamayı tercih etti. Etkisiz eleman Josue ile birlikte Galatasaray ilk 45 dakikada golün dışında tek pozisyon dahi üretemedi. Riekerink saçmalamaya 2. yarıda da devam etti.

65 DAKİKA BEKLEDİ!

Rodrigues'i oyuna sokmak için 65 dakika bekledi. Rodrigues girerken Yasin değil Josue çıkmalıydı. Galatasaray'a kazanması için gol gerek ancak Riekerink kupamaçında 2 gol birden atan Eren'i unutmuş olmalı. Aksi halde Eren'i oyuna sokmak için 2. golü yedikten sonra 84. dakikayı beklemek ihanete eşdeğer bir hata. Karabük'ün kadro yapısı itibariyle çok önemli 3 oyuncusu yok ama Çakar'ın skandal penaltısı ve Riekerink'in saçma kenar yönetimi ile Galatasaray 3 puanı heba etti.