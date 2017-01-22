Dursun Özbek’ten Cüneyt Çakır’a tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor maçının hakemi Cüneyt Çakır için, “Çok değerli hakemimize verdiği karar yakışmadı. Bunu yetkililer değerlendirecektir” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Selçuk İnan, Semih Kaya ile Cenk Gönen, şehit Üsteğmen Uğur Taşçı adına yapılan Sarıyer'deki tesisisin açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Çok değerli hakemimize verdiği karar yakışmadı. Bunu yetkililer değerlendirecektir. Bugün burada başka maksatla bulunuyoruz. Sarıyer Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimiz bizim her zaman kalbimizde yaşıyor. Şehidimiz Uğur Taşçı adına yapılan bu tesisi çok beğendim” diye konuştu.

Yasin Öztekin Bursaspor yolcusu Disiplinsiz tavırlarıyla Galatasaray yönetimini bıktıran Yasin Öztekin, birkaç gün içinde Bursaspor ile sözleşme imzalayacak. Timsah, ödemeyi Serdar Aziz transferinden kalan borçtan düşecek. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılı taraftarların endişeli olmamasını isteyen Başkan Özbek, “Galatasaray’ın başarılı olması için her şeyi yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda devam ediyor” dedi. Selçuk İnan ise, “Şehit Üsteğmenimiz Uğur Taşçı'nın mekanı cennet olsun. Babası da burada. Gurur duyduk. Tüm şehitlerimizi onunla beraber andık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.