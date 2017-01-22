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21 Ocak 2017 19:01
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Eduardo Vargas’tan yeşil ışık

Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşan 27 yaşındaki Eduardo Vargas, Hoffenheim ile süren pazarlıkların mutlu sonla bitirilmesi halinde seve seve imza atacağını söyledi.
09:2322 Ocak 2017
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Eduardo Vargas’tan yeşil ışık

Galatasaray, forvet transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Eduardo Vargas için öncelikli olarak Hoffenheim kulübüne teklif sunan sarı-kırmızılılar, 7 milyon Euro önerisinde bulunmuştu. Almanlar, 10 milyon Euro'dan kapı açsa da iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Galatasaray, kulüp bazında görüşmelerini sürdürürken Vargas ile temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme önerdi.

22 Ocak 2017 18 yaşındaki kız Bruma`yı rezil etti Galatasaray'ın yıldızı Bruma ile ilgili sosyal medyada dikkat çekici bir diyalog ortaya çıktı. 18 yaşındaki kız, Bruma'nın kendisinden iç çamaşırlı fotoğraflarını istediğini iddia ederek bu mesajları videolu olarak da paylaştı. İlgili Haberi Oku

Şilili futbolcu, Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşırken “Kulübümle anlaşırsanız, seve seve imza atarım” diyerek İstanbul'a gelme konusunda istekli olduğunu gösterdi.

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Eduardo Vargas galatasaray
Son güncelleme: 09:34 | 22.01.2017
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