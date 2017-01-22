El Kabir, Süper Lig’e geri dönüyor

Antalyaspor, Salih Dursun ve Sandro'nun ardından sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak üzere… Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği formasını başarıyla giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Moestafa El Kabir, bu gece Antalya'da olacak.
28 yaşındaki futbolcu Gençlerbirliği'nin ardından Joponya'nın Sagan Tosu takımında forma giyiyordu ve oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı El Kabir'in yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Ajansspor