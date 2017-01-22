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21 Ocak 2017 19:01
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Faty’den Hamzaoğlu için veda mesajı

Bursaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty, dün takımdan gönderilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.
13:4822 Ocak 2017
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Faty’den Hamzaoğlu için veda mesajı

Bursaspor takımında dün oynayan Adanaspor karşılaşmasında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı. Bursaspor'un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty, deneyimli teknik adam için sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. 30 yaşındaki oyuncu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her şey için teşekkürler hocam. Ne yazık ki hedeflerimize birlikte ulaşmayı denedik, fakat olmadı. Profesyonelliğiniz için hem size hem de ekibinize teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Bize gelince, biz oyuncular, durumu düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Etiketler
bursaspor faty Hamza Hamzaoğlu
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