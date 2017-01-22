Fenerbahçe’de Kjaer sevinci

Medipol Başakşehir maçı öncesinde oynayıp oynamayacağı tartışılan, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Simon Kjaer, zorlu maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sağ diz ön adalesinde zar yırtığı oluştuğu için Adanaspor maçında forma giyemeyen Simon Kjaer, Medipol Başakşehir karşısında sahaya ilk 11’de çıktı. Hafta içinde yapılan yoğun tedavi sonrasında iyileşen tecrübeli savunmacı, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve bu maçta ilk 11’e alındı. Adanaspor karşısında sakatlanan Mehmet Topal ise, zorlu mücadeleye yetişmedi. Tecrübeli futbolcu, 18 kişilik kadroda yer almadı.

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