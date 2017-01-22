Fenerbahçe’den Quaison harekatı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Quaison için 2 milyon Euro’yu gözden çıkaran Fenerbahçe, İtalyanlara teklifini iletti.

Teknik Direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda ‘10 numara' arayışını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici'nin yanı sıra yurtdışından da bazı isimleri radarına almış durumda. Listenin zirvesinde de sezon sonunda Palermo ile sözleşmesi sona erecek olan Robin Quaison bulunuyor. 23 yaşındaki İsveçli yıldız için, İtalyan ekibine 2 milyon Euro teklif eden yönetim, yanıt beklemeye başladı.

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İngiltere Championship ekibi Birmingham ve Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'ın da talip olduğu yıldız futbolcu için elini çabuk tutan sarı-lacivertliler bir adım öne geçti. 23 yaşındaki İsveçli oyuncudan da olumlu yanıt alan Kanarya, Advocaat'ın isteği doğrultusunda hareket ediyor.Mehmet Ekici için de kapıları kapatmayan yönetim, iki isimden birini renklerine katacak.

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PLASE HONDA

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, sadece Mehmet Ekici ve Quaison ile temas kurmuyor. Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Japon yıldız Keisuke Honda da plasede bulunuyor. Duran top hâkimiyetiyle de bilinen Honda'nın yanı sıra, Juventus'tan ayrılması beklenen Hernanes de listedeki bir başka isim…