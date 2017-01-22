Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GAZİANTEPSPOR
22 Ocak 2017 13:30
GAZİANTEPSPOR
0 - 0
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gaziantepspor’dan orta sahaya takviye

Gaziantepspor, Rusya ekiplerinden Ufa’da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcıo De Souza Gregorio’yı kadrosuna kattı.
12:4422 Ocak 2017
0
Gaziantepspor’dan orta sahaya takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Uzun süre takıma bir on numara arayan yönetim aradığı oyuncuyu Rusya ekiplerinden Ufa'da forma giyen Brezilya'lı orta saha oyuncusu Marcıo De Souza Gregorıo ile buldu. 30 yaşındaki oyuncu, orta sahanın dışında forvet mevkisinde görev oynayabiliyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Rusya Süper Lig Kulüplerinden Ufa'da forma giyen 1986 doğumlu Brezilya'lı orta saha Marcio de Souza Gregorio'yu renklerine bağladı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Marcinho'ya hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

Etiketler
Gaziantepspor Marcıo De Souza Gregorıo
Son güncelleme: 12:45 | 22.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER