Göztepe kayıplarda

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Denizlispor'a yenilen Göztepe, bu hafta da Büyükşehir Gaziantepspor karşısında 2 puan kaybetti.

TFF 1. Lig’de 18. hafta maçında Göztepe, evinde Büyükşehir Gaziantepspor’u konuk etti. Mücadele 2-2’lik eşitlikle son buldu.

Ev sahibi takımın gollerini iki kez penaltıdan Muhammet Reis kaydetti. Göztepe’nin skorları ise Tayfur Bingöl ve penaltıdan Adis Jahovic kaydetti.

Göztepe bu skorla birlikte puanını 32’te yükseltti. B.Ş Gaziantepspor ise haftayı 19 puanda kapadı. Geçtiğimiz hafta Denizlispor’a evinde 4-2 kaybeden İzmir temsilcisi, iki haftada 5 puanı sahada bıraktı.

Göztepe bir sonraki hafta başka bir İzmir temsiclsi olan Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak. Antep ekibi ise evinde Bandırmaspor’u konuk edecek.