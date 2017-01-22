Karabük’te tarihe geçen diyalog

Galatasaray'ın Yasin ile bulduğu gol öncesi Karabüklü futbolcular Cüneyt Çakır’a ‘el’ itirazında bulundu. Önce santrayı gösteren deneyimli hakemin gurbetçi futbolcuya pozisyonu sorması büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

Futbol sahalarında eşi ve benzerine rastlanmayan bir olay Karabük'te yaşandı. Maçın 15. dakikasında Yasin Öztekin golü buldu ve Cüneyt Çakır golü verdi. Ardından Karabüksporlu futbolcular Çakır'ın etrafında toplandı ve pozisyonun el olduğu yönünde itirazlarda bulundu. Deneyimli hakem, Yasin'in yanına giderek, “Koluna değdi mi?” diye sordu. Gurbetçi futbolcu da çarpmadığını söyleyince, Aslan'ın golü geçerli sayıldı.

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HAKEMLERE NE GEREK VAR?

Cüneyt Çakır’ın tarihi kararı gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Video hakem devreye girmeden joker hakkını kullanan hakem uygulaması devreye girdi” ifadesini kullandı. Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın ise “Hakemler pozisyonları oyunculara sorup, karar verecekse onlara pek gerek yok sanki” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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PENALTI KARARI ÇILDIRTTI

Yasin’in tartışmalı kararından sonra Cüneyt Çakır, bu kez Galatasaraylıları çıldırttı. 30. dakikada Seleznyov ile Carole'un ikili mücadelesi sonrası Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonun tekrarından sonra hakem yorumcuları ve futbol otoriteleri “Çok ucuz karar” görüşünde birleşti.