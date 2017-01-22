Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor / Maç özeti

Kasımpaşa ile Trabzonspor Süper Lig'in 18. hafta maçında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Mas'ın kafa golüyle çıkışını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanındaydı. Çekişmeli geçen mücadele 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle son buldu.

Bordo-mavili ekibin golünü 45+1’de yeni transfer Emmanuel Mas kaydetti.

Yeni transferlerle ikinci yarıya hızlı bir giriş yapan Ersın Yanal’ın takımı, iki maçlık kazanma serisi elde etti. Karadeniz temsilcisi 24 puana yükselirken Kasımpaşa 21 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantepspor’u konuk edecek. Kasımpaşa ise formda Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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