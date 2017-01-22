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22 Ocak 2017 19:02
FENERBAHÇE
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Kjaer’den Chelsea açıklaması

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, hem Başakşehir galibiyetini hem de hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.
21:1722 Ocak 2017
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Kjaer’den Chelsea açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Başakşehir’i 1-0 yenen Fenerbahçe’de Simon Kjaer, maç sonunda galibiyeti yorumladı.

Sakatlığı sonrasında takıma dönen Danimarkalı stoper şöyle konuştu;

Yapmamız gerekeni yaptık. Bu akşam sahadan kesinlikle 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Ligin hala yukarısındayız. Bu işin bir bahanesi yok. Profesyonelce iyi bir iş çıkardı. Daha fazla da gol atabilirdik ama 1-0’lık galibiyet de güzel.

Transfer döneminde adı Chelsea ile anılan Kjaer, yaşananların sorulması üzerine ise, “Dedikodu bunlar. Her transfer döneminde olur bunlar” dedi.

Etiketler
Fenerbahçe spor toto süper lig
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