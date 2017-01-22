Kjaer’den Chelsea açıklaması

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, hem Başakşehir galibiyetini hem de hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Başakşehir’i 1-0 yenen Fenerbahçe’de Simon Kjaer, maç sonunda galibiyeti yorumladı.

Sakatlığı sonrasında takıma dönen Danimarkalı stoper şöyle konuştu;

“Yapmamız gerekeni yaptık. Bu akşam sahadan kesinlikle 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Ligin hala yukarısındayız. Bu işin bir bahanesi yok. Profesyonelce iyi bir iş çıkardı. Daha fazla da gol atabilirdik ama 1-0’lık galibiyet de güzel.”

Transfer döneminde adı Chelsea ile anılan Kjaer, yaşananların sorulması üzerine ise, “Dedikodu bunlar. Her transfer döneminde olur bunlar” dedi.