Maça değil savaşa gelmişler!

Çorluspor 1947 ile Edirnespor takımları arasında Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda oynanan maçta protokol tribünde kavga çıktı. Polislerin müdahale ettiği kavgada olay çıkaran Edirnespor yönetici ve taraftarlarından bazıları stat dışına çıkarıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup takımlarından Çorluspor 1947 ile Edirnespor takımları arasında Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan maçı izlemek üzere Çorlu'ya gelen konuk Edirnespor taraftarlarını taşıyan otobüslerde sopadan demir çubuklara, odundan kazmaya kadar pek çok şey ele geçirildi. Deplasmana maça giden taraftarların kaldırım taşlarını da sökerek poşetlerle doldurdukları belirlendi.

Konuk takım seyircilerini taşıyan otobüslerin stadyum bahçesine girişi ile başlayan olaylarda konuk seyircilerden bazılarının stadyumda bulunan ev sahibi taraftarlara taş attığını tespit edince bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Stadyumdaki olaylarda ise protokol tribününde bulunan bazı konuk yönetici ve taraftarlar ile ev sahibi Çorluspor 1947 taraftarları arasında başlayan sözlü tartışmalar kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada bazı Edirnespor yöneticileri ve taraftarları polis tarafından stadyum dışına çıkartıldı.Yaşananlar polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden sona erdirildi.

Son derece gergin bir ortamda oynanan maçı ev sahibi Çorluspor 1947, Edirnespor önünde 1-0 geriye düşmesine karşın karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.