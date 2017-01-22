Okan Buruk oyuncuları eleştirdi

Son dakikada penaltıdan yedikleri golle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile berabere kalan Göztepe’de Teknik Direktör Okan Buruk, kaybettikleri 2 puan için üzüntülü olduklarını ifade ederek, “2 penaltıyı da kendi oyuncularımızın ceza sahasında yaptığı gereksiz hareketler neden oldu” dedi.

TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Göztepe, son dakikada penaltıdan yedikleri golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, haftalardır kaybeden ve ligin ikinci yarısına iyi başlayan bir rakibe karşı zor bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını söyledi.

Maçın özellikle ilk yarısında oyun kurma anlamında zorlandıklarını kaydeden Buruk, “İkinci yarı sahada bambaşka bir Göztepe vardı. Hakemin kararlarına rağmen rakibin üzerinde üstünlük kurduk. 2-1'i yakaladık, farkı da yükseltebilirdik. Şanssız bir penaltı oldu ama tabi ki 2 penaltıyı da kendi oyuncularımızın ceza sahasında yaptığı gereksiz hareketler neden oldu. Kaybettiğimiz 2 puan için üzüntülüyüz. Tekrar kazanmaya başlayacağız. Göztepe taraftarının kafasında soru işareti olmasın” dedi.

Takıma yeni katılan oyuncuların gün geçtikçe daha iyi duruma geldiğini belirten Buruk, “Eksik ve sakatlarımız nedeniyle zorlu bir süreçten geçtik. Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah haftaya kazanacağız. Takımıma güveniyorum” diye konuştu.