Oyuncu asistan hakem olunca!

Hakem Cüneyt Çakır için olağanüstü şanssız maçtı. Yasin'in golünde kol mu, omuz mu göremedi, anlayamadı uzun süre. Kararsız kalınca Karabüklü oyuncular itirazını arttırdı. Yardımcısına baktı. Her zaman elleri kolları gösteren yardımcısı Bahattin Duran yoktu yerine Emre Eyisoy vardı. O da yardımcı olmayınca ortada kaldı Çakır. Alışmış ya, soracak birine, o da gitti golü atan Yasin'e sordu! Allahım ne günlere kaldık! Yasin de “Omuzla attım” dedi, verdiği gol kararından dönmedi hakem. Oyuncuya sorması iyi bir örnek oluşturmadı. Video hakemden sonra bir de asistan orta hakemler çıktı: Oyuncular! Sonrası oyun daha da felaket oldu hakem açısından. Dakikalar ilerledikçe hakem oynadı takımlar seyretti sanki. Öyle bir penaltı kazandı ki Karabük, kendileri bile şaşırdı. Carole önde, top önünde, arkasında Karabük'ün santrforu. Nasıl Carole penaltı yaptı arkasındaki rakibine? Çok komik bir penaltı düdüğü çaldı. Galatasaray, sahaya orta alanı kalabalık tutarak başladı. Bruma ile soldan, Yasin ve Sabri ile sağdan çizgilere inerek gitti Karabük kalesine. Selçuk, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar faydalıydı. Yaptığı asist muhteşemdi. Podolski kayboldu oyunda, Çin'e bir an önce yollanmalı, kendisi gitmiş zaten, Çince oynuyor gibiydi. İkinci yarıda da Yasin'le etkili oldu Galatasaray. Ahmet Çalık oturmuş defansa. Hiç sırıtmadı. Karabük, beklenenden çok daha iyi oynadı. Seleznyov, çıkana kadar sahanın her yerindeydi adeta. İkinci yarı iki takım da sahaya iyi yayılarak oynadı. Karabük golü düşünmeye başlayan Galatasaray'ın savunma zaaflarından iyi yararlandı. Riekerink'in sahada yürüyen oyuncularına tahammül etmesi, hamlelerini zamanında yapmaması Galatasaray adına büyük şanssızlıktı.