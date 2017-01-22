Rıdvan Dilmen: Berbat hakem, berbat maç

Rıdvan Dilmen Yüzde Yüz Futbol Programı'nda maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı eleştirdi. Dilmen mücadele gücü yüksek maçın kısır geçtiğini belirtti.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe – Başakşehir maçını değerlendirdi. Karşılaşmanın mücadeleci bir yapıda geçtiğini söyleyen yorumcu, “Berbat bir hakemle berbat bir maç oldu” yorumunda bulundu.

İşte Dilmen’in sözleri:

İki takım da çok mücadele etti. Fazla pozisyon olmadı. Fenerbahçe’nin 2 pozisyonu var. Kısır bir maç oldu. 34 haftalık periyotta sadece mücadele ile kazanabileceğin 4 maç gösteririm. Fenerbahçe’nin üstündeki takımlarında kredisi olmayan tek takımdı. Başakşehir’in kredisi vardı çünkü maç kaybetmemişti.

Fenerbahçe hep kredisi bitmiş şekilde yoluna devam ediyor ve bu da stres yaratıyor. 500 milyon dolarlık bir lig var deniliyor. Avrupa’nın 5. ligi yayın gelirlerinde. Uzak Doğu’dan bir adam gelse maçı izlemeye. Bir yandan da ligin en yaşlı hakemi var. Bakıyor mücadele var ama hakemler kötü ,futbol kötü. Ne kadar kötü bir lig der ve döner.

Ben Lens’i hiç beğenmedim. Şener ve Hasan Ali’yi beğendim. Bir de Josef’i beğendim. Lens çok beğendiğim bir oyuncu. Ona çok uygun bir maçtı.

Türkiye’nin en etkili oyuncuları Cengiz ve Visca çıktı. Fenerbahçe’nin bekleri ise oyundaydı. Salih kuvvetli değil, Fernandao ağır oyuncu. Bireysel olarak Lens’e kalıyorsunuz doğal olarak.

Geçen hafta 5 atmış takımını hemen hemen hiç pozisyon üretememesi düşündürücü. Bugün berbat bir hakemle berbat bir maç oldu.