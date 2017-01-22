Rıdvan Dilmen’den Sosa iddiası

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını, Milan'ın da Arjantinli oyuncuyu satmaya yanaştığını söyledi.

Fenerbahçe’nin orta sahaya yaratıcı oyuncu ihtiyacı Başakşehir maçında da kendini gösterdi. Fenerbahçe’ye yakınlığı ile bilinen yorumcu Rıdvan Dilmen, Sosa’nın Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığını dile getirdi.

Dilmen, “Fenerbahçe 10 numara alacak bu belli oldu artık. Fenerbahçe, şimdi bu işin yarışında olmak istiyorsa adres de belli Milano’da. Sosa gelmek istemiyor diyorlar ama Sosa’nın eşi de gelmek istiyormuş, bunu duydum. Milan da transfere sıcakmış.” diye konuşarak sarı-lacivertli yöneticilere adres gösterdi.

Güntekin Onay’ın, “Galliani onu satmayacaklarını söyledi” itirazına cevap veren Dilmen, “Önlerinde kritik Napoli maçı vardı. Oynatacağı adamı satıyorum demezdi herhalde” diye konuştu.