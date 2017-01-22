Serkan Demir hakemden şikayetçi

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Serkan Demir, maçın hakeminin kötü bir yönetim gösterdiğini ifade ederek, "Kritik bir maçta puan kaybetmemize sebebiyet verdi” diye konuştu.

Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın hakem tarafından tribüne gönderilmesi sonrasında basın toplantısına yardımcı hoca Serkan Demir katıldı. Demir maçla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bugünkü maç düşündüğümüz gibi geçti. Özellikle ilk yarıda kaçırdığımız fırsatlar vardı. İkinci yarıya iyi oyunla başladık. Hesapta olmayan, faul bile diyemediğimiz bir pozisyonda 10 kişi kalınca dezavantajlı duruma geçtik. Buna rağmen elimizden geleni yaptık. Son dakikadaki pozisyonu değerlendirebilseydik en kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Hakeme çok fazla değinmek istemiyorum. Kritik bir hata, maçta puan kaybetmemize sebebiyet verdi. Kemal hocanın atıldığı pozisyonda oyuncu değişikliğiyle ilgileniyordum, olaya çok fazla hakim değildim. Kemal hoca o anda ne gibi bir diyalog yaşadı bilmiyorum ama hakem tarafından dışarı alındı.”