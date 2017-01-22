Sivasspor 3-1 Boluspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de liderliğe oynayan Sivasspor, Boluspor karşısında hata yapmadı.

Türkiye 1’inci Ligi’nde zirve mücadelesi veren Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Boluspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek puanını 32’ye çıkardı. Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11’inci dakikada sağ kanattan Ahmet Cebe’nin içeriye gönderdiği topu rakibinden kurtaran Gekas karşı karşıya uygun durumda vurdu, top üsten az farkla auta gitti.

43’üncü dakikada Boluspor serbest vuruş kazandı. Yusuf Emre’nin doğrudan kaleye gönderdiği topu direk dibinde kaleci Ali Şaşal önledi.

45’inci dakikada sağ kanattan içeriye hareketlenen Ahmet Cebe’nin sol ayağı ile vuruşunda top yandan auta gitti.

48’inci dakikada sol kanttan kazanılan serbest vuruşu Galip kullandı. Ön direğe ortaladığı topa hareketlenen Hasan’ın yakın mesafeden kafa vuruşu üstten auta gitti.

52’inci dakikada defansın uzaklaştıramadığı top Gökhan’ın önünde kaldı. Ceza alanı önünden sağ ayağı ile vuruşunda top üstten auta gitti.

53’üncü dakikada Boluspor tehlikeli gedi. Guido’nun pasında topla buluşan Poepon ceza alanında boş durumdaki Musa Sinan’ı gördü. Musa’nın yerden vuruşunu kaleci Ali Şaşal yatarak çeldi, sonrasında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

56’ncı dakikada Burhan’ın pasında ceza alanı dışından Yiğit’in sert şutunda top üstten auta gitti.

61’inci dakikada Sivasspor’da Burhan’ın ara pasında ceza alanına giren Kerim oyuna girdikten sonra ilk topla buluşmasında sol ayağı ile yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

65’inci dakikada Ahmet’in sağdan pasında Burhan ceza alanına girdi son çizgiden içeriye kaldırdığı topa kaleci Soner hakim oldu.

69’uncu dakikada fark 2’ye çıktı. Sağ kanattan Burhan ceza alanı dışında uygun durumdaki Kerim’i gördü. Kerim sol ayağı ile düzelttiği topu yerden düzgün bir vuruşla köşeden bir kez daha filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

78’inci dakikada Boluspor’da soldan Poepon ceza alanına girdi, kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Ali Şaşal topu kornere çeldi.

80’inci dakikada soldan Kerim’in yerden ceza alanına gönderdiği top, defanstan sekti. Gekas önünde kalan topa dokundu son anda savunma meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81’inci dakikada sol kanattan Galip’in kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında yükselen Bolusporlu Alim’in ters kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

90’ıncı dakikada ceza alanının sol kısmında topla buluşan Guido’nun yerden sert şutunda top filelerle buluştu. 3-1

Karşılaşma 3-1 sona erdi.

STAT:4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler , Aleks Taşçıoğlu , Süleyman Özay

SİVASSPOR: Ali Şaşal – Ahmet (Dk.73 Rıdvan ), İbrahim , Hasan , Ziya – Burhan , Galip , Yiğit , Hakan (Dk.60 Kerim ), Leandro (Dk.46 Gökhan )- Gekas

BOLUSPOR: Soner – Furkan , Alim , Diarra , Cengiz Umut – Musa Sinan (Dk.64 Te Vrede ), Abdulkadir (Dk.75 Jansen ), Kadir (Dk.84 Fatih Nurullah), Yusuf Emre – Guido , Poepon

GOLLER: Dk.61, 69 Kerim, (kendi kalesine) Alim (Sivasspor), Dk.90 Guido (Boluspor)

SARI KARTLAR: Ahmet (Sivasspor), Yusuf Emre, Soner, Guido, Kadir (Boluspor)