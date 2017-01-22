Temsillerin iflası

Galatasaray, Karabükspor mücadelesinde 2 karar ve 1 kişi var üzerine saatlerce konuşuruz. Biri hakem Cüneyt Çakır'ın doğru bir iş olarak devam ettirdiği sonunda Yasin'in topu ağlarla buluşturduğu gol pozisyonu. Diğeri ise yine Cüneyt Çakır'ın, “Acaba el mi vardı?” kafasıyla icat ettiği olmayan penaltı. Sen dünyada ismi olan hakemsin. Acemiyken yapmadığın işleri ustalıkta yapıyorsun. Verdiğin karar yanlış değil, hadi yanlış olsun sahada adaleti sağlamak için yanlışın üzerine yanlış mı yapacaksın? “El yok Yasin'e sorup karar veriyorsun. Penaltı yok neden kimseye sormuyorsun” dediğimizde suçlu biz mi olacağız?' Bu yaptıkların senin özgüveninin eksildiğini, psikolojinin bozulduğunu açıkça ortaya koyuyor. Şimdi nereden, nereye bağladın diyenler olacak ama bir hakemde sahada G.Saray'ı, Karabük adına adalet sağlamak için bu kadar rahat doğrayabiliyorsa temsilin de ne kadar eksik olduğu ortaya çıkıyor. Başka takımların maçlarına hakem bir karar verirken 3 defa düşünüyor. Karabük'te olmayan penaltıyı bilinçli veren bir hakem vardı. Penaltıysa versin düşünürse yine karşı çıkarım.

KONUŞUN ARTIK!

Galatasaray kollanmasın ama sevgili Başkan Özbek ve sosyal medya ile medyaya karşı aslan kesilen atanmış yöneticileri acaba TFF, MHK ve uzantılarına söyleyecek sözünüz, sözden öte yapacak icraatınız yok mu? G.Saray temsilini yapanlar eskiden bir ortama girdiğinde insanlar saygıdan ayağa kalkardı. O günler ile bu günler arasında fark yok mu? Yoksa inşaat işleri aksamasın diye yenilen hakka isyan edip “Gereği neyse yapmayacak mısınız? İnşaat mı? Alın teri mi?” diye boşuna sormadık. Demek ki inşaat ağır basmış ki Galatasaray'ın hakkı bu kadar rahat gasp edilebiliyor. Karabük de hakemlerin temsilini yapan Cüneyt Çakır da Galatasaray temsilini yapanlar da iflas etmiştir, ötesi de yok. Galatasaray, Karabük'te maç ile beraber kaybettiği bütün değerleri ile yüzleşti, ders alınmalı.