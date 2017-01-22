Ümraniyespor 1-0 Şanlıurfaspor / Maç özeti

Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u Beleck'in attığı tek golle mağlup etmeyi başardı.

TFF 1. Lig’in 18. haftasında sahası bakımda olan Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırladı. Ümraniyespor, Beleck’in attığı golle 1-0 kazandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Bora Özkara

Ümraniyespor: Burak, Oğuz, Erol, Merthan, Mehmet, Bulut (Abdullah dk. 72), Timur, İbrahim, Samet (Tarık dk. 90), Beleck, Serdar (Bahadır dk. 84)

Şanlıurfaspor: Sinan, İzzet, Berkaycan, Cemil, Şaban, Kağan, Batuhan Artarslan, Hüseyin, Fevzi (Artun dk. 77), Aziz (Mertcan dk. 77), Batuhan Karadeniz (Caner dk. 67)

Gol: Beleck (dk. 74) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Şaban (dk. 58) (Şanlıurfaspor)

Sarı kart: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

38. dakikada orta sahadan atılan uzun topta Samet, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Düzeltip vuruşunda kaleci Sinan gole izin vermedi.

42. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaptan Fevzi, kale önünde müsait pozisyonda topu kontrol etti. Yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

GOOOOL! 74. dakikada sol kanattan yapılan ortada Oğuz topu indirdi. Savunmanın büyük hatasını değerlendiren Beleck meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

75. dakikada Ümraniyespor'un golünün ardından uzun süre itiraz eden Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, hakem tarafından tribüne gönderildi.