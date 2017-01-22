Volkan Demirel: Güçsüz takımlara kaybettik; çünkü…

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin ligdeki gücü az takımlar karşı puan kaybetmesini, o maçlara taraftarların ilgi göstermemesine bağladı.

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, takımı alt sıralarda yer alan takımlara karşı puan kaybetmesini, o maçlarda seyircilerin tribünlere ilgi göstermemesine bağladı.

Başakşehir gibi önemli bir takımı yenmelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Demirel maç sonrası şu ifadeleri kullandı:

Maça çıkarken devam mı tamam mı maçına çıktık. Yenildiğimiz takdirde puan farkı çoğalacaktı, uzaklaşacaktık zirveden. 25-30 dakika çk basklılı oynadık ve golü bulduk. Neticesinde 1 gol attık ama 3-4 önemli gol pozisyonumuz var. Onlara karşı çok üstün bir skor elde edecektik. Güzel bir galibiyet ama bu galibiyetin en büyük etkisi taraftar. Onlar olmadan biz bir şey yapamıyoruz. Biz açıklama yaptık ve o açıklamayı dikkate alanlar stada geldiler. Onlar gelince bizim işimiz daha çok kolaylaşıyor.

Burada artık her şeyi bir yana bırakıp Fenerbahçe’nin başarısı için çalışmamız gerekiyor. Ligin liderini yakaladığımız pozisyonlarla 1-0 yenmeyi bildik.

Kaybettiğimiz maçlarda genelde ligin alt sıralarda olan takımlar, o maçlara ilgi göstermiyor taraftarımız. Taraftarımız olduğu sürece biz Şükrü Saracoğlu’nda hiçbir maçı kaybetmeyiz. Ben olmam kalede başkası oynar, Moussa yerine başkası oynar ama onların yerini başkası dolduramaz.

Fenerbahçe – Başakşehir maçını 22 bin 598 biletli seyircinin izlediği kaydedildi.