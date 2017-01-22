Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
21 Ocak 2017 19:01
KARABÜKSPOR
2 - 1
GALATASARAY
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Yasin Öztekin Bursaspor yolcusu

Disiplinsiz tavırlarıyla Galatasaray yönetimini bıktıran Yasin Öztekin, birkaç gün içinde Bursaspor ile sözleşme imzalayacak. Timsah, ödemeyi Serdar Aziz transferinden kalan borçtan düşecek.
13:0822 Ocak 2017
0
Yasin Öztekin Bursaspor yolcusu

Galatasaray’da sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Yasin Öztekin, bir başka Süper Lig ekibi Bursa ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Disiplinsiz tavırları, her iyi oynadığı maç sonrasında zam isteğini yinelemesi yüzünden yönetimi bıktıran 29 yaşındaki futbolcunun, birkaç gün içinde yeşil-beyazlılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

22 Ocak 2017 Karabük`te tarihe geçen diyalog Galatasaray'ın Yasin ile bulduğu gol öncesi Karabüklü futbolcular Cüneyt Çakır'a ‘el' itirazında bulundu. Önce santrayı gösteren deneyimli hakemin gurbetçi futbolcuya pozisyonu sorması büyük tartışmaları beraberinde getirdi. İlgili Haberi Oku

BÜTÇE RAHATLAYACAK

Garry Rodrigues'in beklenenden daha büyük bir etki yaratmasının ardından gözden düşen Yasin'in ödeme planı da belli oldu. Yeşil-beyazlılar, sezon başında Galatasaray'a gönderdiği Serdar Aziz transferinden gerçekleşen alacağının bir kısmına karşılık, milli yıldızı transfer edecek. Yönetim bu hamleyi, maaş bütçesini rahatlatmak için yapıyor.

Etiketler
bursaspor galatasaray yasin öztekin
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER