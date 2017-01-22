Yasin Öztekin Bursaspor yolcusu

Disiplinsiz tavırlarıyla Galatasaray yönetimini bıktıran Yasin Öztekin, birkaç gün içinde Bursaspor ile sözleşme imzalayacak. Timsah, ödemeyi Serdar Aziz transferinden kalan borçtan düşecek.

Galatasaray’da sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Yasin Öztekin, bir başka Süper Lig ekibi Bursa ile sözleşme imzalama aşamasına geldi. Disiplinsiz tavırları, her iyi oynadığı maç sonrasında zam isteğini yinelemesi yüzünden yönetimi bıktıran 29 yaşındaki futbolcunun, birkaç gün içinde yeşil-beyazlılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Karabük`te tarihe geçen diyalog Galatasaray'ın Yasin ile bulduğu gol öncesi Karabüklü futbolcular Cüneyt Çakır'a ‘el' itirazında bulundu. Önce santrayı gösteren deneyimli hakemin gurbetçi futbolcuya pozisyonu sorması büyük tartışmaları beraberinde getirdi. İlgili Haberi Oku

BÜTÇE RAHATLAYACAK

Garry Rodrigues'in beklenenden daha büyük bir etki yaratmasının ardından gözden düşen Yasin'in ödeme planı da belli oldu. Yeşil-beyazlılar, sezon başında Galatasaray'a gönderdiği Serdar Aziz transferinden gerçekleşen alacağının bir kısmına karşılık, milli yıldızı transfer edecek. Yönetim bu hamleyi, maaş bütçesini rahatlatmak için yapıyor.