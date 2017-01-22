Yekta Kurtuluş’tan Osmanlı tokadı!

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Yekta Kurtuluş, sosyal medya hesabından ibretlik bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş taraftarlarının yaptığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratına iştirak etmeyen ve dahası ıslıklayan Osmanlıspor taraftarlarına Anıtkabirli fotoğrafla yanıt verdi.
Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, Osmanlıspor’u 2-1 yendi. Maçın ardından Akdeniz ekibinde top koşturan eski Galatasaraylı Yekta Kurtuluş, Antalyaspor’un Anıtkabir ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak, “Saygı ve coşkuyla ATATÜRK’ÜN ORDUSU” mesajını gönderdi.
Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı kısa zamanda büyük ilgi gördü.
Saygı ve coşkuyla ATATÜRK’ÜN ORDUSU . pic.twitter.com/4NkgGBJRb4
— yekta kurtuluş (@yek_35) 22 Ocak 2017
Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Antalyaspor’un anlamlı Anıtkabir ziyaretine sosyal medya hesabından dikkat çekti.
Osmanlıspor taraftarları, geçtiğimiz Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından bu sefer tribünde Atatürk fotoğraflı pankartla çıktılar.