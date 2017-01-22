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ANTALYASPOR
22 Ocak 2017 13:32
OSMANLISPOR FK
1 - 2
ANTALYASPOR
MAÇ ÖZETİ
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Yekta Kurtuluş’tan Osmanlı tokadı!

Geçtiğimiz hafta "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratlarını ıslıklayan Osmanlıspor taraftarlarına en güzel cevabı Yekta Kurtuluş verdi. Ankara temsilcisini yenen Antalyaspor'da deneyimli futbolcu, Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygısını belli etti.
19:1022 Ocak 2017
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Yekta Kurtuluş’tan Osmanlı tokadı!

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Yekta Kurtuluş, sosyal medya hesabından ibretlik bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş taraftarlarının yaptığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratına iştirak etmeyen ve dahası ıslıklayan Osmanlıspor taraftarlarına Anıtkabirli fotoğrafla yanıt verdi.

Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, Osmanlıspor’u 2-1 yendi. Maçın ardından Akdeniz ekibinde top koşturan eski Galatasaraylı Yekta Kurtuluş, Antalyaspor’un Anıtkabir ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak, “Saygı ve coşkuyla ATATÜRK’ÜN ORDUSU” mesajını gönderdi.

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay,  Antalyaspor’un anlamlı Anıtkabir ziyaretine sosyal medya hesabından dikkat çekti.

Osmanlıspor taraftarları, geçtiğimiz Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından bu sefer tribünde Atatürk fotoğraflı pankartla çıktılar.

Etiketler
Antalyaspor Osmanlıspor Yekta Kurtuluş
Son güncelleme: 20:20 | 22.01.2017
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