Yekta Kurtuluş’tan Osmanlı tokadı!

Geçtiğimiz hafta "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratlarını ıslıklayan Osmanlıspor taraftarlarına en güzel cevabı Yekta Kurtuluş verdi. Ankara temsilcisini yenen Antalyaspor'da deneyimli futbolcu, Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygısını belli etti.

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