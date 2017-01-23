Alanyaspor 1-4 Beşiktaş / Maç Özeti

Başakşehir'in Fenerbahçe'ye yenildiği haftada Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında şov yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar rakibini 4-1 yenerken, Ricardo Quaresma 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına çıktı. Bahçeşehir Okulları Arena’da oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1 kazanarak liderliğe yükseldi.

Başakşehir’in Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduğu haftada mutlak 3 puan isteyen siyah-beyazlılar maça oldukça baskılı başladı. İlk 5 dakikada 5 korner kullanan Beşiktaş, ilk golü Cenk Tosun ile buldu. Quaresma’nın 13. dakikada sağ kanattan kestiği etkili ortada Cenk iyi yükselerek topu filelerle buluşturdu: 1-0. Cenk Tosun golden sonra yedek kulübesine giderek beline tedavi yaptırsa da yerini 36. dakikada Tolgay’a bıraktı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

BABEL SİFTAH YAPTI

39. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Tolgay’ın harika pasıyla topla buluşan Babel, rakibini ve kaleciyi yatırdıktan sonra topu boş filelere göndererek siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti: 2-0. Beşiktaş bu golden sonra soyunma odasına rahat gitti.

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İKİNCİ YARI PENALTILARLA BAŞLADI

Maçın ikinci yarısının ilk dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. 46. dakikada Quaresma’nın yaptığı ortada Babel ile hava topuna yükselen Aissati, topa elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Quaresma bu sezon ilk golünü atarak skoru 3-0’a getirdi.

Alanyaspor’u umutlandıran gol 53. dakikada geldi. Tosic’in hatası ile gelişen ani Alanyaspor atağında Guerrier kaleci Fabri ile karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Fabri başta olmak üzere Beşiktaşlı futbolcular penaltı kararına büyük tepki gösterdi. İspanyol kaleci sarı kart gördü.

Penaltıda kaleci Fabri’yi ters köşeye yatıran Love, farkı ikiye indirerek durumu 3-1 yaptı.

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SON NOKTAYI MARCELO KOYDU

Farkın iki inmesinden sonra sahada ortam gerildi. Alanyasporlu oyuncular ile Beşiktaşlı oyuncular arasında bir gerginlik yaşandı. Yükselen tansiyon sonrasında Guerrier ile Quaresma sarı kart gördü.

Oyun hakimiyetini yeniden eline alan Beşiktaş maça noktayı Marcelo ile koydu. Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Brezilyalı stoper meşin yuvarlığı köşeye göndererek durumu 4-1 yaptı.

GÖKHAN GÖNÜL SAKATLANDI

Golden sonra Gökhan Gönül yerini Beck’e bıraktı. Geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında da sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan milli oyuncu, golden önce kenara değişiklik işareti yapmıştı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 41 puanla liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlılar gelecek hafta sahasında Konyaspor’u konuk edecek.

Alanyaspor ise 18 puanla 14. sırada kaldı. Antalya temsilcisi gelecek hafta şehrin bir diğer takımı Antalyaspor ile karşılaşacak.