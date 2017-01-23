Antalyaspor tutulmuyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor’u 2-1 yenen Antalyaspor, son 10 haftada 25 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 2 puan toplayan Antalyaspor, son 10 haftada 25 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi. Antalyaspor'da 7. hafta oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesi takımın başına Kasımpaşa'dan ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay yönetiminde Rizespor karşısında 1 puan alan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Akdeniz ekibi, sonrasında ligde oynadığı 10 maçta 25 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. 13. haftada lider Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor, bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe'yi Yekta Kurtuluş'un attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, Rıza Çalımbay gözetiminde 15. haftada deplasmanda oynadığı maçta Bursaspor'a 2-1 yenildi.

Bursaspor maçıyla birlikte 9 hafta takımının başında olan Rıza Çalımbay, ikinci yenilgisini aldı. Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde oynadığı Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarını da kazandı. Antalya ekibi, son 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.