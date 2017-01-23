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Antalyaspor’a Faslı golcü

Antalyaspor, geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Faslı golcü Mustafa El Kabir ile 2.5 yıllığına prensipte anlaştı.
11:0023 Ocak 2017
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Antalyaspor’a Faslı golcü

Spor Toto Süper Lig’de Sandro ve Salih Dursun’u kadrosuna dahil eden Antalyaspor’da ara dönem transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kanat ve forvet oyuncusu transferi isteğinin ardından harekete geçen Antalyaspor yönetimi, geçen yıl Gençlerbirliği’nde forma giyen Mustafa El Kabir’le anlaştı.

Japonya 1’inci Lig ekiplerinden Sagan Tosu’da forma giyen Mustafa El Kabir’in yarın Antalya’ya gelerek, kırmızı beyazlı takımın yöneticileriyle 2.5 yıllığına sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Antalyaspor Mustafa El Kabir
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