Avni Aker’e veda maçının biletleri satışa çıktı

Ligin 19. haftasındaki Gaziantepspor maçıyla Şenol Güneş Kompleksi'ne geçiş yapacak olan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçıyla veda edecek. Bordo-mavililer veda maçının bilet fiyatlarını ucuz tuttu.

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