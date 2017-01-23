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TRABZONSPOR
22 Ocak 2017 16:02
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TRABZONSPOR
MAÇ ÖZETİ
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Avni Aker’e veda maçının biletleri satışa çıktı

Ligin 19. haftasındaki Gaziantepspor maçıyla Şenol Güneş Kompleksi'ne geçiş yapacak olan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçıyla veda edecek. Bordo-mavililer veda maçının bilet fiyatlarını ucuz tuttu.
17:5023 Ocak 2017
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Avni Aker’e veda maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor ile oynayacağı ve Hüseyin Avni Aker Stadı’na veda niteliğini taşıyan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

26 Ocak Perşembe günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 5 lira, Maraton: 10 lira, Kapalı Kenar: 20 lira, Kapalı Orta: 30 lira, VIP: 75 lira ve VIP ÖZEL: 500 lira

Elektronik bilet sisteminin yeni Şenol Güneş Stadyumu’na taşınmasından dolayı bu maçta kağıt bilet uygulamasının yapılacağı belirtilirken, kombine sahibi taraftarların biletlerini Avni Aker Stadyumu’ndaki Passolig gişelerinden kimlik ibrazı ile ücretsiz olarak temin edebileceği açıklandı.

22 Ocak 2017 Trabzonspor yeni stadın açılış maçını duyurdu Trabzonspor yeni stadı Şenol Güneş Kompleksi'nin ligin 19. haftasındaki Gaziantepspor karşılaşmasıyla açılacağını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Hüseyin Avin Aker Stadı trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
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