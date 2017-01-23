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23 Ocak 2017 20:00
ALANYASPOR
vs
BEŞİKTAŞ
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Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, ligin 18. haftasının kapanışında bugün Aytemiz Alanyaspor'un konuğu. Kara Kartal’da tek hedef galibiyet serisini 3’e çıkarıp liderlik koltuğuna oturabilmek. Peki Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
10:0923 Ocak 2017
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Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk yarısını 1-0'lık Gaziantep galibiyetiyle kapatıp, ikinci yarıya Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazanarak başlayan Beşiktaş, 18. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Arena’da oynanacak Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

38 puanla 2. sıradaki siyah-beyazlılar, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akdeniz ekibi karşısında seriyi 3'e çıkarıp zirve yarışına kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Fofana, Tzavellas, Garcia, Berkan, Efecan, Taha, Landel, Emre, Guerrier, Vagner Love

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Etiketler
alanyaspor alanyaspor beşiktaş maçı beşiktaş
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