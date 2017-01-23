Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, ligin 18. haftasının kapanışında bugün Aytemiz Alanyaspor'un konuğu. Kara Kartal’da tek hedef galibiyet serisini 3’e çıkarıp liderlik koltuğuna oturabilmek. Peki Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

0