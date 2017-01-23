Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk yarısını 1-0'lık Gaziantep galibiyetiyle kapatıp, ikinci yarıya Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazanarak başlayan Beşiktaş, 18. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Arena’da oynanacak Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.
38 puanla 2. sıradaki siyah-beyazlılar, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akdeniz ekibi karşısında seriyi 3'e çıkarıp zirve yarışına kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
AYTEMİZ ALANYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20:00’de başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Fofana, Tzavellas, Garcia, Berkan, Efecan, Taha, Landel, Emre, Guerrier, Vagner Love
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk