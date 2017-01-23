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BURSASPOR
21 Ocak 2017 19:01
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Bursaspor’u Tunahan Akdoğan çalıştırdı

Hamza Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor'da, yeşil-beyazlı oyuncular U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde çalıştı.
18:1623 Ocak 2017
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Bursaspor’u Tunahan Akdoğan çalıştırdı

Spor Toto Süper Lig’de Adanaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, yeşil-beyazlı oyuncular da kupada oynanacak Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Çalışmaya sakatlıkları süren Tomas Sivok, Harun Tekin ve Josua John katılmadı. Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul’a hareket edecek.

Etiketler
bursaspor spor toto süper lig Tunahan Akdoğan
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