‘Düdüğünü as Cüneyt Çakır’

Galatasaray yönetimi, Karabük’teki yenilgiye neden olan Cüneyt Çakır’ın artık maç yönetmesini istemiyor. Eski Başkan Ünal Aysal’ın ‘Şaibeli’ dediği Cüneyt Çakır’ın önceki gün çaldığı penaltı sonrasında sabrı taşan Dursun Özbek yönetimi hemen harekete geçti. 40 yaşındaki hakemin düdüğünü asması için TFF’ye yoğun baskı yapılacak.

Galatasaray’ın bir türlü yıldızının barışmadığı hakem Cüneyt Çakır, Karabük deplasmanında yine skandal bir karara imzasını attı. Yasin Öztekin'in attığı nizamı gol sonrasında Karabüklü oyuncuların ‘el' itirazlarının etkisinde kalarak pozisyonu sarı-kırmızılı oyuncuya soran Çakır, daha sonra bir penaltı uydurdu. Bu da sarı-kırmızılı takımın bütün dengesini bozdu ve ardından da mağlubiyet geldi.

Kardemir Karabükspor’un penaltı golü sonrasında takdir haklarını da hep rakipten yana kullanması sonrasında yönetimin sabrı taştı. 3 puanlarının ‘gasp' edildiğini düşünen yönetim Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakması için harekete geçti. Yönetici Levent Nazifoğlu'nun, “Düdüğünü bırakmazsa, düdük onu bırakacak.Maç yönetmesini istemiyoruz” dediği Çakır'ın bir daha maç yönetmemesi için TFF'ye yoğun baskı yapılacak.

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GALATASARAY MEMNUN DEĞİL

Bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın maçlarında 39 kez düdük çalan Cüneyt Çakır'ın performansı sarı-kırmızılı takımı hiç memnun bırakmıyor. Bu süreçte 20 galibiyet alan Galatasaray, 10 kez yenildi, 9 da beraberlik aldı. Ancak son 4 maçta Çakır yönetiminde gelen 3 mağlubiyet ve hatalı kararlar bardağı taşırdı.

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ALİ AYDIN BIRAKMIŞTI

4 Nisan 2004 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından o maçın hakemi Ali Aydın da büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Siyah-beyazlı takım lehine verdiği 2 penaltı ile tartışma yaratan ve dönemin Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın tarafından “Düdüğünü asması gerekiyor” sözleriyle eleştirilen Ali Aydın, 3 gün sonra hakemliği bırakmıştı.