Efsane başkan son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cumartesi günü 82 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi İlhan Cavcav için Gençlerbirliği tesislerinde tören düzenlendi. Spor camiasından çok sayıda ismin katıldığı törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kısa birer konuşma yaptılar.

Törende ilk sözü alan İlhan Cavcav’ın oğlu Murat Cavcav, “Hoşçakal baba, hoşçakal Başkan” derken gözleri doldu ve ağlamaklı oldu. Murat Cavcav yaptığı konuşmada özetle; “O sadece Cavcav ailesinin babası değil, yüzlerce futbolcunun da babasıydı. Geldiğiniz ve acımızı paylaştığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Babamı tarih anlatacak. Hoşçakal baba, hoşçakal Başkan” dedi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise “İlhan Abi’nin kendi tırnakları ile yaptığı tesislerde şimdi O’na veda ediyoruz. İlhan abi, İlhan Başkanı anlatmak çok zor. Oğlu Murat Cavcav’ın da dediği gibi O’nu tarih anlatacak. Kendisi futbola, gençlere ve Gençlerbirliği’ne çok önem veriyordu. Bir gün beni aradı ve bir durum var dedi. Ben de buyur başkanım dedim. Bana, ‘Futbolculara sakalı yasaklayalım’ dedi. Neden Başkanım diye sorduğumda ise ‘Futbolun kalitesini düşürüyor, kötü görünüyor’ dedi. Bu kadarına kadar futbolu ve gençleri düşünüyordu. Kendisini hep arayacağız, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykal ise, İlhan Cavcav’ın yöneticiliği,kişiliği ve ortaya çıkardığı Gençlerbirliği Kulübü abidesi ve Türk futbolu adına bıraktığı izler adına araştırmalar yapılması gerektiğini kaydetti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Gençlerbirliği Spor Kulübüne hayatını vermiş, 40 yıl başkanlığını yapmış İlhan abime Allah’tan rahmet diliyorum. İlhan abiyi geç tanıdım. 2 hafta önce yanındaydım, görüşmemiz oldu. Ayrıca çokta iyi bir Galatasaraylıydı. Bunu her fırsatta bana söyledi” diye konuştu.

İlhan Cavcav’ın naaşı cenaze namazı için Kocatepe mezarlığına getirilecek. Cenaze burada kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmesi için Cebeci aile mezarlığına götürülecek.

İLHAN CAVCAV KİMDİR?

Ankara Hamamönü’nde doğan İlhan Cavcav’ın babası Haşim Bey, 1910’lu yıllarda Priştine’den Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin çocuğuydu. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara’ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştı. Cavcav’ın çocukluğu Mamak’ın Boğaziçi Mahallesi’nde geçti. Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulu’nda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği’nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitimine devam eden İlhan Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı.

Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav’ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet’in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve savunma oyuncusu olarak oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT’de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor’a gitti. Bahçeli’deki ilk maçını PTT’ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktığı 1950’li yıllardan 1970’lere kadar iş yaşamında yoğun bir çalışma hayatı olan Cavcav, 1960 yılında, aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967’de Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi’nin bulunduğu arsayı satın alarak halen başında olduğu un fabrikasını kurdu. Bunun sayesinde Ankara’nın büyük sanayicileri arasına girdi. 1975’te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe’nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe’nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti. Cavcav bu kez 1977 yılında Yahya Demirel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978’de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig’e düşmek üzereydi. 2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği’nin tekrar 2. Lig’e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig’e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi’nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi.

İlhan Cavcav’ın çok ucuza aldığı genç ve yetenekli futbolcuları diğer kulüplere yüksek meblağlara satma politikası kulübün bütçesini oluşturmuş, kasasını doldurmuş ve Gençlerbirliği’ni hiç kimseye borcu olmayan bir kulüp haline getirmiştir.