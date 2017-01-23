Fabri penaltı pozisyonunu yorumladı

Beşiktaş'ın İspanyol filebekçisi Fabri, Alanyaspor'a verilen penaltıda gösterdiği büyük tepki sonrasında yayıncı kuruluşta konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş’ta başarılı file bekçisi Fabri, galibiyeti sonrasında konuştu.

Yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Fabri’nin sözleri şöyle;

“Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. 3 puan aldığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum, çok çalıştılar. Penaltı pozisyonunda sadece topa dokunmuştum. İnsan haksızlığa uğrayınca böyle tepkiler gösterebiliyor.”