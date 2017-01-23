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30 Ocak 2017 20:00
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Fabri penaltı pozisyonunu yorumladı

Beşiktaş'ın İspanyol filebekçisi Fabri, Alanyaspor'a verilen penaltıda gösterdiği büyük tepki sonrasında yayıncı kuruluşta konuştu.
22:1523 Ocak 2017
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Fabri penaltı pozisyonunu yorumladı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş’ta başarılı file bekçisi Fabri, galibiyeti sonrasında konuştu.

Yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Fabri’nin sözleri şöyle;

Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. 3 puan aldığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum, çok çalıştılar. Penaltı pozisyonunda sadece topa dokunmuştum. İnsan haksızlığa uğrayınca böyle tepkiler gösterebiliyor.

Etiketler
beşiktaş Fabri spor toto süper lig
Son güncelleme: 22:18 | 23.01.2017
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