Galatasaray’da limit aşımı

Galatasaray'da Kardemir Karabükspor mağlubiyeti sonrasında yönetim, Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink'in oyunu okuyamayıp kulübede zayıf kaldığını dile getirdi. Hoca ile ilgili Galatasaray'daki ortak kanı “Gitmesi gerekiyor, taze kan lazım” şeklinde oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in geleceği yeniden sorgulanmaya başladı. Yönetimdeki muhalif isimlerin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarların, Hollandalı çalıştırıcıya tahammülü kalmadı. Karabük yenilgisinin faturası da bu karşılaşmadaki kadro tercihi ve oyuna müdahale edememesinden dolayı Riekerink'e kesildi. Yönetim alternatif isimler üzerinde duruyor.

`Düdüğünü as Cüneyt Çakır` Galatasaray yönetimi, Karabük'teki yenilgiye neden olan Cüneyt Çakır'ın artık maç yönetmesini istemiyor. Eski Başkan Ünal Aysal'ın ‘Şaibeli' dediği Cüneyt Çakır'ın önceki gün çaldığı penaltı sonrasında sabrı taşan Dursun Özbek yönetimi hemen harekete geçti. 40 yaşındaki hakemin düdüğünü asması için TFF'ye yoğun baskı yapılacak. İlgili Haberi Oku

Kardemir Karabükspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray yönetiminde Riekerink için ortak kanı, “Gitmesi gerekiyor, taze kan lazım” şeklinde oldu. Sarı-kırmızılılar, Rodrigues'i oyuna geç alan, ligin ilk devresindeki Karabük galibiyetinin mimarı Eren'i 84'te sahaya süren, performansı yerlerde sürünen Josue'ye çok fazla dayanan ve gitmek isteyen Podolski’yi ilk 11'e alan Hollandalı çalıştırıcının, maçı okuyamadığını da ifade ederek “Bileti kesilmeli” dedi.