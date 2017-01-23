Galatasaray’da savunma krizi!

Galatasaray'da stoper krizi yaşanıyor. Ahmet Çalık ve Hakan Balta cezalı, Serdar’ın sakatlığı sürüyor, Koray ile Semih henüz hazır değil, Chedjou ise kadro dışı. Riekerink, bu bölge için Carole’ü hazırlıyor.

Galatasaray’da üst üste yaşanan olumsuzluklar, savunmada kriz yaşanmasına neden oldu.Karabük deplasmanında Ahmet Çalık'ın gördüğü kart ile 4. sarı nedeniyle cezalı duruma düşmesi, Hakan Balta'nın da kırmızı ile oyundan atılması, sarı-kırmızılıların savunmada tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Serdar Aziz'in sakatlığı sürüyor, Koray Günter ise henüz hazır değil. Galatasaray’ın bu durumda elinde sadece sakatlıktan yeni dönen Semih ile kadro dışı kalan Chedjou var.

`Düdüğünü as Cüneyt Çakır` Galatasaray yönetimi, Karabük'teki yenilgiye neden olan Cüneyt Çakır'ın artık maç yönetmesini istemiyor. Eski Başkan Ünal Aysal'ın ‘Şaibeli' dediği Cüneyt Çakır'ın önceki gün çaldığı penaltı sonrasında sabrı taşan Dursun Özbek yönetimi hemen harekete geçti. 40 yaşındaki hakemin düdüğünü asması için TFF'ye yoğun baskı yapılacak. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink de bu nedenle kupada ve ligdeki Akhisar Belediyespor maçında stoperde, daha önce de bu mevkide oynattığı Carole'e görev verecek. Hakan Balta kırmızı kart cezasını kupada çekecek. Akhisar Belediyespor maçında ise cezası bitecek olan Hakan'ın yanında Carole'ün forma giymesi bekleniyor.