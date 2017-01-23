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Gecenin adamı Quaresma konuştu

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, 4-1'lik Alanyaspor galibiyeti sonrasında mücadeleyi yorumladı.
22:0923 Ocak 2017
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Gecenin adamı Quaresma konuştu

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’u 4-1 yenen Beşiktaş’ta 1 gol-2 asistle maçın yıldızı olan Ricardo Quaresma, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Quaresma’nın sözleri şöyle;

Liderliğe oturduğumuz için çok mutluyuz. Önümüzde çok maç var. Bugün iyi oynayarak kazanmak çok önemliydi. Takım olarak oynarsak daha iyi olabiliriz.

Şenol Hocayla bugüne kadar hiç problem yaşamadık. İnsan ve hoca olarak örnek aldığımız bir insan. O hocamız ve her şeyimiz. Onunla hiç sıkıntı olmadı ve olmaz da…

23 Ocak 2017 Ricardo Quaresma bu sezon ilk kez... Süper Lig'in ilk yarısında gol atmayı başaramayan Ricardo Quaresma, şanssızlığını Alanyaspor deplasmanında attığı penaltıyla kırdı. Portekizli yıldız golden sonra geçen hafta oyundan çıkarken tepki gösterdiği Şenol Güneş'e koştu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Ricardo Quaresma spor toto süper lig
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