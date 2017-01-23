Gecenin adamı Quaresma konuştu

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’u 4-1 yenen Beşiktaş’ta 1 gol-2 asistle maçın yıldızı olan Ricardo Quaresma, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Quaresma’nın sözleri şöyle;
“Liderliğe oturduğumuz için çok mutluyuz. Önümüzde çok maç var. Bugün iyi oynayarak kazanmak çok önemliydi. Takım olarak oynarsak daha iyi olabiliriz.
Şenol Hocayla bugüne kadar hiç problem yaşamadık. İnsan ve hoca olarak örnek aldığımız bir insan. O hocamız ve her şeyimiz. Onunla hiç sıkıntı olmadı ve olmaz da…”