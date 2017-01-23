Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ
22 Ocak 2017 13:30
GAZİANTEPSPOR
0 - 0
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gençlerbirliği’nde moralsiz antrenman

Gençlerbirliği, hayatını kaybeden efsane başkan İlhan Cavcav'ın cenazesi sonrasında antrenmana çıktı.
21:3023 Ocak 2017
0
Gençlerbirliği’nde moralsiz antrenman

Efsane başkan İlhan Cavcav’ın cenaze törenine katılan Gençlerbirliği futbolcuları, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları Menemen Belediye maçı için ilk antrenmanına çıktı.

İdman öncesi soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Ümit Özat idmana geç katıldı. Moralsiz görünen futbolcular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması yaptı. Çalışmanın ikinci bölüme 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan başkent ekibi son olarak dar alanda yapılan taktik çalışma ile idmanı noktaladı. Antrenmana tedavisi süren Samuel Owusu katılmadı. Moralsiz Gençlerbirliği yarın öğle idmanının ardından Menemen Belediye maçı için, saat 15-55’de İzmir’e hareket edecek.

23 Ocak 2017 İlhan Cavcav toprağa verildi Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sevenleri eşliğinde toprağa verildi. İlgili Haberi Oku

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER