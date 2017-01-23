İlhan Cavcav toprağa verildi

Yaşadığı rahatsızlık sonrasında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. 81 yaşında hayatını kaybeden efsane başkan Cavcav için ilk tören Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı. Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cavcav'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.