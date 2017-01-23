Kaos futbolu!

Yasin YILDIRIM yazdı...

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmama adına son şans niteliği taşıyan Başakşehir maçından istediğini almayı bildi. Dick Advocaat ve Fenerbahçeli futbolcular, işlerini şansa bırakmamak adına da maça hızlı başladı. Zira son şansı olan genelde çok şanslı değildir.

Şu bir gerçek ki, Süper Ligin en sert takımı Fenerbahçe. Motive olduklarında rakibe oynama şansı vermeyen ev sahibi takım, istediği tribün desteğini bulamasa da müthiş bir baskı kurdu. Oyunu sertleştiren ve hatta geren Fenerbahçeli futbolcular bu kaotik ortamı lehine çevirdi. Kaostan beslenmek Türkiye futbolunun en sevdiği şeydir ne de olsa.

KADERİN CİLVESİ

Sarı-lacivertliler ne kadar istekli ve arzuluysa, Başakşehir de bir o kadar sakin ve rakibin temposuna karşı koyamayan yapıdaydı ilk yarı boyunca. Fenerbahçe'nin temel direği Mehmet Topal'ın yokluğunda partneri Josef'in iki yanına Ozan Tufan ve Salih Uçan'ı monte etti Dick Advocaat. Bu iki genç isim dinamizm ve arzu kattı takımlarına. Ozan Tufan'ın şutu Emre Belözoğlu'nun koluna çarpıp kaleci Volkan Babacan'ı yanıltınca beklenen gol de geldi. Fenerbahçe maçlarında futbol zekâsını bir kenara koyup duygusal zekâsını ön plana çeken Emre Belözoğlu'nun goldeki katkısı da hayatın bir cilvesi olsa gerek.

Başakşehir, ikinci yarıda bilinen yapısına dönmeye çalışsa da istediği pozisyonları üretmekte zorlandı. Fenerbahçe'nin savunma lideri Kjaer'in müthiş futbolu rakibin pozisyon üretememesinde etkiliydi. Hakemlerimiz maalesef çok kötü. Bülent Yıldırım da modaya uyup, tartışmalı bir penaltı kararına imza attı. Fernandao'nun vuruşu ne kadar kötüyse, kaleci Volkan Babacan'ın vuruştan önceki feyki de o kadar iyiydi.

Sonuç itibariyle Fenerbahçe zirve yarışında ayakta kalan taraf oldu. Başakşehir'in ise 26 maçtır süren yenilmezlik serisi son buldu. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu büyük maçlarda ortaya koyduğu agresifliği birçok maçta ortaya koyamaması. Bunu yapabilseler, zaten zirveden onları kimse indiremez.