Karşıyaka’ya 3’te 3 morali

Karşıyaka'da futbol, basketbol ve voleybol takımlarının galibiyetleri, camiaya büyük moral verdi.

Karşıyaka, Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta son dönemin formda takımı Tuzlaspor’u deplasmanda 3-2 yendi. Bu skorla 33 puanla play off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka, Soner Tolungüç’ün istifasıyla göreve gelen yeni teknik direktörTurgut Uçar yönetiminde ilk galibetini aldı. Lider Gümüşhanespor’la farkı 7 puana indiren Karşıyaka, hafta sonunda ikinci sıradaki Ankaragücü’nü konuk edecek.

Basketbolda bu sezon yeni bir yapılanmayla yola çıkan Pınar Karşıyaka, cumartesi günü Spor Toto Basketbol Ligi’nde Tofaş’ı Bursa’da 86-80 mağlup ederek deplasmandaki 4 maçlık yenilgi serisine son verdi. Yeşil kırmızılı ekip, bu skorla ligde devreyi 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyetle altıncı sırada tamamlayıp, daha önce garantilediği Türkiye Kupası 8’li finallerinin biletini cebine koydu.

Tamamı altyapı patentli oyunculardan kurulu kadrosuyla Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda fırtına gibi esen Karşıyaka, pazar günü deplasmanda Yeşilyurt engelini 3-2’lik skorla geçerek üst üste 10’uncu galibiyetini aldı. İkinci sıraya tırmanan Karşıyaka, çarşamba günü ağırlayacağı lider Beylikdüzü’nü de yenerse zirvede galibiyetleri eşitleyecek.