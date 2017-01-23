Metin Diyadin’de düşüş devam ediyor

Büyükşehir Gaziantepspor’da Teknik Direktör Metin Diyadin, mavi-beyazlı takımın başında çıktığı 8 resmi maçta sadece 1 galibiyet alarak hayal kırıklığı yaşattı.

Altınordu maçı sonrası Bülent Bölükbaşı’nın yerine göreve getirilen ve geldiği günden bu yana alınan kötü sonuçlarla hem yönetimi hem de camiayı üzen Metin Diyadin, adeta hayal kırıklığı yarattı.

TFF 1. Lig’de 19 puanla 13. sırada bulunan Büyükşehir Gaziantepspor, Diyadin’le çıktığı 8 maçın sadece 1’inden galip ayrılırken, 2 beraberlik 5 de yenilgi aldı.

Göztepe deplasmanından son dakikada bulduğu penaltı golüyle 2-2’lik beraberlikle dönen mavi-beyazlılar, ligdeki galibiyet hasretini de 6 maça çıkardı.

Büyükşehir Gaziantepspor’un Metin Diyadin yönetiminde TFF 1. Lig’de aldığı sonuçlar şöyle:

Balıkesirspor 0 – 0 Büyükşehir Gaziantepspor, Büyükşehir Gaziantepspor 2 – 0 Ş.Urfaspor, Manisaspor 2 – 0 Büyükşehir Gaziantepspor, Büyükşehir Gaziantepspor 0 – 3 Elazığspor, Ümraniyespor 2 – 1 Büyükşehir Gaziantepspor, Büyükşehir Gaziantepspor 0 – 1 Eskişehirspor, Giresunspor 2 – 1 Büyükşehir Gaziantepspor, Göztepe 2 – 2 Büyükşehir Gaziantepspor