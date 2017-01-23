Real Madrid’de sakatlık sıkıntısı

İspanya La Liga'da şampiyonluğa oynayan Real Madrid, iki yıldızından gelen haber sonrasında sarsıldı.

İspanya devi Real Madrid’de takımın 2 as oyuncusu sakatlandı. Brezilyalı sol bek Marcelo ile orta sahanın önemli ismi Luka Modric hakkında sakatlık raporu yayınlayan Real Madrid, oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre Marcelo sahalardan 3-4 hafta kadar uzak kalacak. Sambacı’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Napoli maçında oynaması beklenmiyor.

Öte yandan Hırvat futbolcu Luka Modric’in kaslarında yırtık olmaması teknik heyeti sevindirdi. Kaslarında zorlanma olan yıldız futblcu 2 hafta kadar sahalarda olamayacak.