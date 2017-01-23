Ricardo Quaresma bu sezon ilk kez…

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maçta 3 gol atıp 3 de asist yapan Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig’de golle tanıştı.
Alanyaspor deplasmanında 2-0 öndeyken 46. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş’ta topun başına geçen Portekizli yıldız, skoru 3-0 yaparak ligde siftah yaptı. Quaresma bu sezon ayrıca 16. kez çıktığı Alanyaspor maçında Cenk ve Marcelo’ya asist yapmayı başararak asist sayısını 7’ye çıkardı.
ŞENOL GÜNEŞ’E KOŞTU
Öte yandan Ricardo Quaresma golden sonra hocası Şenol Güneş’e koştu. Geçen hafta Osmanlıspor maçında oyundan alındıktan sonra Güneş’e yedek kulübesi önünde tepki gösteren yıldız yaptığı açıklamayla özür dilemişti.