Rıdvan Dilmen: Hakemin aklı orada kaldı

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçı değerlendirdi.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi. Dilmen maçın hakemini eleştirirken penaltı pozisyonundan dolayı Quaresma’nın kırmızı kartını veremediğini söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları;

“İlhan (Cavcav) ağabey için başsağlığı dileyelim. Çok önemli bir spor adamıydı ailesinin ve spor camiasının başı sağ olsun.”

“Beşiktaş iyi futbol oynar güzel zemini bulduğu zaman. Aytemiz Alanyaspor açık futbol oynuyor. Beşiktaş’ı ilk yarıda konuştuk. Öz güvenli bir takım deplasmanda çok gol atıyorlar. Maçlarını her sahada önde oynamaya çalışıyor. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında rakiplerini tehdit edememişlerdi.”

“Biz yenelim 41 puanı cebimize koyalım diye iyi başladılar. Quaresma çok iyi başladı. Kendisini çok beğendiremeyen Cenk 12. golünü attı. Beşiktaş favori olduğu maçı favori gibi oynayarak hakkettiği bir galibiyet aldı.”

“Geçmiş zaman Trabzon deplasmanı 4-1 öndeyiz. Trabzonspor taraftarı döndü biz rahatsız yani ben gittim kendi sahamızdan gol yaptım hakem vermedi. 5-1 olacaktı tam koptu maç döndü 4-2 oldu. Sonra 4-3 oldu. Uzatma dakikalarında İsmail Kartal topu çizgiden elle çıkarttı ama penaltıyı veremedi hakem korner verdi.”

“Bazen hakemler durup, dururken iş alıyorlar başına. Hakem orada aklı penaltıda kaldı, Quaresma’yı atamadı. Talisca santrfor oynayamayacağı görüldü bugün.”