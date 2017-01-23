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BURSASPOR
29 Ocak 2017 15:00
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Robert Prosinecki’den Bursaspor açıklaması

Bursaspor'un teknik direktörlük koltuğu için teklif götürdüğü Robert Prosinecki, Azerbaycan Milli Takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesinin olması sebebiyle teklifi reddettiğini açıkladı.
23:1723 Ocak 2017
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Robert Prosinecki’den Bursaspor açıklaması

Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini sürdüren Bursaspor yönetimi, Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki’ye teklif götürmüştü.

Yönetim kurulu üyesi Yüksel Çolak ile İdari Menajer Hüseyin Gedik’in temas kurduğu tecrübeli teknik adam, Azerbaycan’daki ‘apasport.az’ adlı spor sitesine yaptığı açıklamada, “Teklife saygıyla yaklaştım ama Azerbaycan Milli Takımı ile sezon sonuna kadar anlaşmam var. Bu sebeple Bursaspor’un teklifini kabul edemem” ifadelerini kullandı.

Etiketler
bursaspor Robert Prosinecki spor toto süper lig
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