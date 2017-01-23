Şenol Güneş: Hakemlere üzülüyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu. Güneş, oyuncularının tebrik ederken, penaltı pozisyonda hakeme gösterdiği tepkinin sorulmasından sonra ise ilginç ifadeler kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in yeni lideri Beşiktaş oldu… Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenerek Başakşehir’den koltuğu devralan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, maçı değerlendirdi. Tecrübeli hoca 3 puan ve liderlik için mutlu olduğunu belirtirken, oyun içerisinde zaman zaman gösterilen performanstan memnun olmadığını dile getirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş’ın teknik patronu, hakemler hakkında da konuştu.

Şenol Güneş’in sözleri şöyle;

“Skora baktığımız zaman deplasmanda 3 puan, liderliğe 2 puanla yükselmek… Ama üst seviye bir takım olarak saha içerisinde eksiğimiz vardı. Kağıt üzerinde favoriydik, sahada bunu göstermeliydik. Sonuç olarak aldık ama oyun olarak bazen gösteremedik. Oyuna daha hakim olmalıydık ama skorun etkisiyle rakibe pozisyon verdik. Bunları gidermek zorundayız. Bugün kolay galibiyet aldık ama bundan sonra zor maçlar var. Gelecek haftaki Konyaspor maçı kritik ve zor maç. Bu maçta tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlar da büyük destek gösterdi. Güzel sahadan 3 puanla ayrıldık, mutluyuz.

Alanyaspor-Beşiktaş maçından kareler Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek liderliğe yükseldi. İlgili Haberi Oku

Ömer Şişmanoğlu fizik olarak sıkıntılı. Kayseri ile kupadaki maçta onu oynatmak istiyorum. Talisca’yı öne aldım. Forvetsiz oynadık ama skor 1-0 olunca böyle karar aldık.

Cenk’in belinde spazm oldu. Golden sonra daha da arttı. Koşmasını engelliyordu. Ciddi boyutta olacağını sanmıyorum ama birkaç gün sürebilir. Şu anda rahat değil, doktorlar gerekli açıklamayı yapar.

HAKEM AÇIKLAMASI

Hakemlere üzülüyorum! Bu baskıda herkes etkileniyor. Hakem eleştirisi yaparak kendimizi ön plana çıkarıp, rakiplere baskı yapmak istemiyorum. Hakemlerin hata yaparak kendilerini ön plana çıkarmalarına üzülüyorum. Penaltı kararı sonrasında oyunun bir anda dengesi bozuldu. Hepimiz hakemlere yardımcı olalım diyoruz. Hata olabilir ama niyet okumaya başladık. Bu iyi şey değil. Olay farklı yerlere gitmeye başladı.

Beşiktaş`ta çifte sakatlık! Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü ancak iki oyuncusu sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Gol atan Cenk Tosun ile Gökhan Gönül sakatlandı. İlgili Haberi Oku

TRANSFER HABERLERİ

Transferlerle ilgili ben konuşmuyorum. Basın benim ağzımdan haberler yapıyor. Ben yönetimle konuşuyorum. Basından birine konuşmuyorum. Ben kimseyi kovmuyorum. Benim ağzımdan hiçbir oyuncuyla haber yapılmasını doğru bulmuyorum.”