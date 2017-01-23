Şenol Güneş: Hakemlere üzülüyorum!

Spor Toto Süper Lig’in yeni lideri Beşiktaş oldu… Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenerek Başakşehir’den koltuğu devralan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, maçı değerlendirdi. Tecrübeli hoca 3 puan ve liderlik için mutlu olduğunu belirtirken, oyun içerisinde zaman zaman gösterilen performanstan memnun olmadığını dile getirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş’ın teknik patronu, hakemler hakkında da konuştu.
Şenol Güneş’in sözleri şöyle;
“Skora baktığımız zaman deplasmanda 3 puan, liderliğe 2 puanla yükselmek… Ama üst seviye bir takım olarak saha içerisinde eksiğimiz vardı. Kağıt üzerinde favoriydik, sahada bunu göstermeliydik. Sonuç olarak aldık ama oyun olarak bazen gösteremedik. Oyuna daha hakim olmalıydık ama skorun etkisiyle rakibe pozisyon verdik. Bunları gidermek zorundayız. Bugün kolay galibiyet aldık ama bundan sonra zor maçlar var. Gelecek haftaki Konyaspor maçı kritik ve zor maç. Bu maçta tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlar da büyük destek gösterdi. Güzel sahadan 3 puanla ayrıldık, mutluyuz.
Ömer Şişmanoğlu fizik olarak sıkıntılı. Kayseri ile kupadaki maçta onu oynatmak istiyorum. Talisca’yı öne aldım. Forvetsiz oynadık ama skor 1-0 olunca böyle karar aldık.
Cenk’in belinde spazm oldu. Golden sonra daha da arttı. Koşmasını engelliyordu. Ciddi boyutta olacağını sanmıyorum ama birkaç gün sürebilir. Şu anda rahat değil, doktorlar gerekli açıklamayı yapar.
HAKEM AÇIKLAMASI
Hakemlere üzülüyorum! Bu baskıda herkes etkileniyor. Hakem eleştirisi yaparak kendimizi ön plana çıkarıp, rakiplere baskı yapmak istemiyorum. Hakemlerin hata yaparak kendilerini ön plana çıkarmalarına üzülüyorum. Penaltı kararı sonrasında oyunun bir anda dengesi bozuldu. Hepimiz hakemlere yardımcı olalım diyoruz. Hata olabilir ama niyet okumaya başladık. Bu iyi şey değil. Olay farklı yerlere gitmeye başladı.
TRANSFER HABERLERİ
Transferlerle ilgili ben konuşmuyorum. Basın benim ağzımdan haberler yapıyor. Ben yönetimle konuşuyorum. Basından birine konuşmuyorum. Ben kimseyi kovmuyorum. Benim ağzımdan hiçbir oyuncuyla haber yapılmasını doğru bulmuyorum.”