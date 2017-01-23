Seyirci ve Lens varsa her şey güzel

Fenerbahçe, haftalardır yenilmeyen lider Başakşehir karşısında maça telaşlı başladı. Paniğin nedeni belliydi: Kaybedilecek puan veya puanlar giden şampiyonluğun habercisi olacaktı. Gole kadar birbirlerini durdurmak için mücadele eden iki takım vardı sahada. İki takım da pozisyon vermemek için çok uğraştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in bu günlere gelmesinde en önemli rolü olan orta sahasını iyi durdurdu. Emre ve Mahmut'un pas trafiğini Josef ve Ozan'la kesti. Lider Kadıköy'de Fenerbahçe kalesine 43. dakikada gelebildi. Belki de maçın özeti bu istatistikti.

Sahanın iki yıldızı sağ bek Şener ve sol bek Hasan Ali'ydi dersek kimse itiraz etmez diye düşünüyorum. Özellikle Hasan Ali'nin canla başla kestiği top ve Salih'in akıl dolu pasının ardından Ozan'la gelen gol, futbolun kolektif bir oyun olduğunu anlatan andı. Haftalar sonra ilk 11'de oynayan Salih iyiydi ama güçsüzdü. Advocaat'ın verdiği bu şansı değerlendirmek istiyorsa daha çok çalışmalı ve yanında oynadığı Lens'i iyi takip etmeli. 53'te 3 kişinin arasından çıkan, 66 ve 70'te kanattan bindiren Lens gücü temsil ediyordu.

Gelelim Fenerbahçe'nin haftalardır itiraz ettiği hakem hatalarına. Maçın hakemi Bülent Yıldırım Fenerbahçe aleyhine verdiği 4 sarı kartı bir kez daha izlemeli! Fenerbahçe lehine verdiği penaltıyı da tekrar tekrar izlemeli! Neden mi? İkili mücadeleye verdiği karar çok ağırdı. Bu da maçın yükünü kaldıramadığını gösterdi.

SON SÖZ: Fenerbahçe seyircisiyle güzel. Maçın sonuna kadar takımını destekleyen taraftar şampiyonluk mücadelesinin en büyük kozu olacak!