Şipşak Ozan Tufan!

Fenerbahçe’nin, Medipol Başakşehir'i yıktığı maçta 28'de fileleri sarsan Ozan Tufan, takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Milli futbolcunun şutunda top Emre Belözoğlu'na çarparak Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ı yanılttı ve ağlarla buluştu. Ligde oynadığı 10 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapan Ozan, sol arka adalesinden sakatlanarak 46'da yerini Karavaiev'e bıraktı.
VOLKAN AĞABEY SÖYLEDİ
Medipol Başakşehir maçından bir gün önce Volkan Demirel'in yan odadan kendisine mesaj çektiğini söyleyen Ozan, “Bana ‘Başakşehir'e gol atacaksın, hadi uyu' dedi. Bu çok güzel bir anı oldu. Zor bir karşılaşmayı kazandık. Birlik olunca her şey daha kolay. 3 kulvarda da çok önemli maçlarımız var. Kazandığımız sürece yarıştan kopmayıp şampiyonluğa yürüyeceğiz” diye konuştu.